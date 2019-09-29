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رياضة

فيورنتينا يتقدم على ميلان في الشوط الأول بفضل ريبيري .. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:58 م
فرانك ريبيري مع فيورنتينا
فرانك ريبيري مع فيورنتينا
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم فريق فيورنتينا علي إي سي ميلان بهدف ، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب ملعب سان سيرو " جوزيبي مياتزا" فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وجاء هدف فيورنتينا فى الدقيقة 14 عن طريق ايريك بولجار من ركلة جزاء بعد عركلة فرانك ريببري داخل منطقة الجزاء .

ويحتل فريق فيورنتينا فى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط ، بينما جاء فريق إي سي ميلان فى المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط .


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