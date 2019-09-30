بـ 3 طرق مجربة ودون جراحة.. تخلصى من مسمار القدم فى دقائق

1. خلع حذائك والمشي حافي القدمين



2. الفلفل مساعدة في التهاب





يمكنك عصر الفلفل ونشره على الورم. ثم ضع القليل من الفازلين على هذه المنطقة ولفها بقطعة قماش. اتركه لمدة 15 دقيقة.



يمكنك خلط الفلفل بزيت الزيتون بنسبة 1: 2 و ضع الزيت على الورم. تدليك بلطف المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة.

إذا كنت تشعر بإحساس قوي بالحرقة ، فعليك تقليل كمية الفلفل ، ثم زيادته تدريجيًا إلى النسب الموصى بها.





3. استخدام الثلج لتخفيف الألم

يمكن أن يساعد الثلج في تقليل الالتهاب والألم في الورم. كل ما تحتاجه هو مجرد مكعبات الثلج وقماش.



لف الثلج بقطعة قماش ووضعه على الورم. لا تضغط بشدة وعقد لمدة 10-20 دقيقة. يمكنك استخدام هذه الطريقة العلاج 1-2 مرات في اليوم.



لأن راحة الجسم تبدأ من القدمين يشكل مسمار القدم وما يسببه من أعراض مزعجة وتورم للقدم يمكن التخلص منه دون جراحة بمجموعة علاجات سريعة يقدمها موقع Bright Side يمكن القيام بها بسهولة في المنزل.يمكنك المشي حافي القدمين في أي وقت المساعدة على تقوية عضلات القدم وإعادة عظم اصبع القدم إلى مكانه الصحيح..الفلفل الحار الأحمر له تأثير مضاد للالتهابات ، وكذلك يسخن الورم بشكل جيد ، مما يحسن تدفق الدم. من أجل استخدام الفلفل كعلاج ، يجب عليك تقطيعه ثم اختر الطريقة التي تحبها أكثر.