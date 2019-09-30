Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:04 ص
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
Advertisements
حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت، التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني من المحليين تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري.

وقال حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «من الأهلي يتواصل وجود محمد الشناوي، وينضم أحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، ومحمد مجدي أفشة»، متابعا: «من الزمالك محمد عواد وعبدالله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وطارق حامد، ومصطفى محمد».

واستكمل حتحوت استعراض التشكيل المتوقع للمنتخب: «من بيراميدز أحمد الشناوي، وعبدالله السعيد، وأحمد أيمن منصور، ودونجا، وعمر جابر، ومحمد حمدي»، متابعا: «ينضم من الإسماعيلي باهر المحمدي، وعبدالرحمن مجدي».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

التشكيل الأقرب للأهلي مع المدرب السويسري

التشكيل الأقرب للنادي الأهلى أمام الزمالك في السوبر المصري

صدمة .. فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الزمالك أبرزهم صالح جمعة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم الجمعة

قبل السوبر بساعات.. الأهلي يغازل مؤمن زكريا بهدفه في الزمالك

ترشيحاتنا

علمنا على الاهلى والزمالك.. مدير صن داونز: لا نخشى مواجهة أحد

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

لقطة مثيرة للجدل.. دينا الشربينى وتامر حبيب على شاطئ الجونة وحلا شيحة بـ المايوه

بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد

تكرار التعذيب .. الطب الشرعي يكشف أسباب وفاة الطفلة جنة

Advertisements

تعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

الكاف يصدم الزمالك بعد إلغاء مباراة جينيراسيون السنغالي.. مستند

اتحاد الكرة: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وهذا الموعد المقترح للقاء

بالفيديو .. إبراهيم نور الدين يحتسب ركلة جزاء خيالية في مباراة النجم الساحلي وكوتوكو

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك

رسميا.. الزمالك إلى دور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون السنغالي.. فيديو

المفاجآت تتوالى .. توقيع مخالف في خطاب كاف للجبلاية يعيد مباراة الزمالك وبطل السنغال

أخبار نادي الزمالك اليوم 29-9-2019.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. وتعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف

إعادة المباراة .. سيناريوهان أمام الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. أين يتواجد الفريق السنغالي الآن ؟

بيراميدز يتأهل لدور الـ32 بالمرحلة الثانية على حساب بطل الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد