تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني من المحليين تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري.



وقال حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «من الأهلي يتواصل وجود محمد الشناوي، وينضم أحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، ومحمد مجدي أفشة»، متابعا: «من الزمالك محمد عواد وعبدالله جمعة، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وطارق حامد، ومصطفى محمد».



واستكمل حتحوت استعراض التشكيل المتوقع للمنتخب: «من بيراميدز أحمد الشناوي، وعبدالله السعيد، وأحمد أيمن منصور، ودونجا، وعمر جابر، ومحمد حمدي»، متابعا: «ينضم من الإسماعيلي باهر المحمدي، وعبدالرحمن مجدي».

