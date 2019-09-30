وأخيرا أوثق حلمي.. هزاع المنصوري يغرد من الفضاء.. شاهد

وثق هزاع المنصوري رائد الفضائي الإماراتي زيارته كأول عربي يصل لمحطة الفضاء الدولية من مركبتة الفضائية "سويوز".



ونشر رائد الفضاء العربي هزاع المنصوري اول تغريدة له من الفضاء الدولية مرفقا إياها بصورة للفضاء التقطها من داخل مركبته معلقا عليها قائلا "‏وأخيرًا، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء. بعدستي، التقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".



هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية، حيث من المفترض أن يقضي فيها 8 أيام.



وسيجري طاقم الرحلة 16 تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، على متن محطة الفضاء الدولية.