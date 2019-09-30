باستراتيجية عالمية .. الرياضة السعودية تبحث سبل التعاون مع الأولمبية الدولية

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بمدينة جدة، مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين والبرامج المشتركة القادرة على تحقيق الأهداف الأولمبية.



وخلال زيارة توماس باخ لحضور اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية ، اطلع على شتى الخطط والرؤى الاستراتيجية لإحداث نقلة كبيرة في الرياضات والاتحادات السعودية ، إضافة إلى التنظيمات الجديدة التي تسعى من خلالها اللجنة الأولمبية السعودية لنقلة نوعية تنعكس على كل أرجاء القطاع الرياضي.



وتفقد باخ مرافق وملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة والتقى بمجموعات من مواهب رياضية من مختلف الرياضات حيث تابع برفقة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية عرضا لفنون المبارزة والتايكوندو وتنس الطاولة، كما شارك مع الموهوبين في تأدية جانب من هذه الألعاب، متمنيًا أن يراهم في أقرب فرصة وهم يحققون أفضل الإنجازات.



وأثنى باخ على الخطوة المميزة التي أقدمت عليها اللجنة الأولمبية السعودية بتشكيل "لجنة للاعبين" معتبرا أنها خطوة متميزة.



ورافق الفيصل، باخ ووفده المرافق في جولة ثقافية في منطقة البلد التاريخية، المسجلة رسميا كأحد مواقع التراث العالمي في منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، و تعرف عن قرب على العمق الثقافي والحضاري الذي تتمتع به السعودية.