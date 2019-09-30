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مرأة

أسهل طريقة لعمل رول اللحمة بالبيض

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
أسهل طريقة لعمل روال
أسهل طريقة لعمل روال اللحمة بالبيض
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أسماء عبد الحفيظ
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأثنين، طريقة عمل رول اللحمة بالبيض ،بشكل مشهى ومذاق رائع .

وتضمّنت مقادير عمل رول اللحمة بالبيض ما يلي:

نصف كيلو لحمة مفرومة
بيضه
نصف كوب بقسماط
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
بصل مبشور
5 بيضات مسلوقين
ملح وفلفل

الخطوات

في وعاء نضع اللحم المفروم ويتبل بالملح والفلفل والبصل المبشور والتوم المهروس مع ملعقتين الزيت ويترك بالثلاجه لمدة 6 ساعات.


نحضر ورقة فويل ونفرد عليها اللحم على شكل مربع ثم نضع البيض ونلف عليه اللحم في شكل دائري ليعطينا شكل الاسطوانه كما بالشكل.


نحكم الغلق عليها جيدا بورقة الفويل وتوضع بصينيه وتدخل الفرن على درجة حرارة 180درجة لمدة 40 دقيقة.


تترك لتبرد قليلا ثم تقطع كما بالشكل وتقدم مع المكرونه وبالهنا والشفا.
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