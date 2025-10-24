طارق الشناوي: مهرجان الجونة في دورته الثامنة أكثر نضجا

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة المهرجان، حيث جاءت أكثر نضجا من حيث التنظيم والمضمون، وتعكس أجواء من الفرح والتعافي بعد سنوات من الحزن التي عاشها العالم بسبب الحرب على غزة وجائحة كورونا.

وقال الشناوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن الأجواء العامة للدورة الحالية مختلفة كليا، مشيرًا إلى أن توقف العدوان على غزة ساهم في بث روح إيجابية انعكست على فعاليات المهرجان وحضور ضيوفه.

وأوضح أن المهرجان استطاع هذا العام أن يعيد البهجة إلى المصريين والعرب من خلال فعالياته الفنية والسينمائية المتميزة.

وأكد الناقد الفني على أن النجاح التنظيمي واختيار العروض بعناية جعلا الجونة نموذجا للمهرجانات التي تجمع بين الاحترافية والرسالة الإنسانية.