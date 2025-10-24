قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
لاريجاني: تقليص مدى الصواريخ الإيرانية يعدّ استسلاما وسلبا للأمن الوطني
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا في الضفة الغربية.. لا تقلقوا بشأن ذلك
إعلام سوداني: 5 قتلى في قصف بمسيرة تابعة للدعم السريع
مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين قرب رام الله
طعنات نافذة.. شاب سوداني ينهي حياة شقيقه في الهرم
استطلاع: 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
قمة تاريخية تجمع مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق الشناوي: مهرجان الجونة في دورته الثامنة أكثر نضجا

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
إسراء صبري

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة المهرجان، حيث جاءت أكثر نضجا من حيث التنظيم والمضمون، وتعكس أجواء من الفرح والتعافي بعد سنوات من الحزن التي عاشها العالم بسبب الحرب على غزة وجائحة كورونا.

وقال الشناوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن الأجواء العامة للدورة الحالية مختلفة كليا، مشيرًا إلى أن توقف العدوان على غزة ساهم في بث روح إيجابية انعكست على فعاليات المهرجان وحضور ضيوفه.

وأوضح أن المهرجان استطاع هذا العام أن يعيد البهجة إلى المصريين والعرب من خلال فعالياته الفنية والسينمائية المتميزة.

وأكد الناقد الفني على أن النجاح التنظيمي واختيار العروض بعناية جعلا الجونة نموذجا للمهرجانات التي تجمع بين الاحترافية والرسالة الإنسانية.

الناقد الفني طارق الشناوي مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر أقل دولار اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

حريق هائل بكشك محول كهرباء

حريق في محول كهرباء كهرباء بجنوب الاقصر... صور

دواجن فاسدة

ضبط ربع طن أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك بشبرا الخيمة.. صور

أنشطة ثقافية

ثقافة أسوان تنظم حفل توقيع ومناقشة ديوان شعر عامية

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد