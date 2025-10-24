عمرو دياب يشعل الجونة بحفل غنائي على طريقته.. صور

أشعل الفنان عمرو دياب حفله المقام حاليا في مدينة الجونة تزامنا مع انعقاد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بباقة متنوعة من أجمل أغانيه، وذلك بحضور جماهيري كبير.

وبدأ الهضبة فقرته بأغنيته الشهيرة يا أنا يا لا، التي اعتاد بها افتتاح معظم حفلاته في السنوات الأخيرة، لتشعل الأجواء منذ اللحظة الأولى. وحضر الحفل نجوم الفن وصناع السينما، بالإضافة إلى جمهور عمرو دياب الذي وصل مبكرا إلى الحفل الذي رفع الشعار كاملا قبل بدايته.

وقدم عمرو دياب مجموعة من الأغاني من ألبومه الأخير “بدأنا”، منها “بابا”، و”خطفني”، و”بدأنا”، والتي رددها الجمهور معه بصوت واحد في مشهد يؤكد مدى ارتباط جمهوره بأعماله الأخيرة. ولم ينس عمرو دياب جمهوره القدامى بأغاني “الدنيا”، و”الله”، و”قمرين”، و”ياه”، و”تمللي معاك”، وعاد وقدم أغنيته الجديدة “شيف قمر”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أضاء هواتفهم مرددين كلمات الأغنية.



