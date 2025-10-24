أعلنت وكالة الطيران الفيدرالية الروسية، تعليق حركة الطيران في مطاري دوموديديفو وجوكوفسكي بضواحي موسكو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات من طراز سو-30 نفذت طلعة تدريبية في أجواء كالينينجراد ولم تنتهك حدود أي دولة.

وكان وزارة الدفاع الليتوانية صرحت في وقت سابق أن طائرة عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي الليتواني لفترة وجيزة في 23 أكتوبر 2025، مما استدعى ردًا سريعًا من طائرات الناتو التي كانت تقوم بدوريات.

وكتبت الدفاع الليتوانية على منصة "إكس": "تحركت قواتنا بسرعة مع طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي كانت تقوم بدوريات"، بحسب ما أفاد به موقع "إيروتايم" المتخصص في أخبار الطيران.

وأضافت الوزاة أن ليتوانيا لا تزال قوية ومستعدة وكل شبر من بلادنا محمي".

ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور بشأن طراز الطائرة المعنية، أو مدة الانتهاك، أو موقعها الدقيق.

وعلق الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا: "أدين بشدة انتهاك المجال الجوي الليتواني مؤخرًا من قبل طائرة مقاتلة وطائرة نقل تابعة للاتحاد الروسي من كالينينجراد".