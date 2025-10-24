عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المنسقة الأممية الخاصة في لبنان، قالت سنواصل العمل جنبا إلى جنب مع لبنان بهدف تحقيق الاستقرار.



وأضافت المنسقة الأممية الخاصة في لبنان، أن الجنوب اللبناني يعاني دمارا واسعا في ظل نقص حاد بالتمويل واستمرار حالة عدم اليقين بشأن ملامح المرحلة المقبلة.



وأوضحت المنسقة الأممية الخاصة في لبنان، أن الجهود الجماعية لدعم مسيرة لبنان مستمرة وتتطلب عملا دؤوبا على المستويين الداخلي والإقليمي، ولا عودة إلى الوراء عن مسار التقدم الذي اختاره لبنان على مدى تاريخه.



وتابعت المنسقة الأممية الخاصة في لبنان، أننا سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه سعيا لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.



