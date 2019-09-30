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تعليم

عمال يطورون مدرسة بالجهود الذاتية .. وقرار من محافظ الوادي الجديد..صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
عمال يطورون مدرسة
عمال يطورون مدرسة بالجهود الذاتية
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منصور ابو العلمين
بادر العاملون في إحدى مدارس الوادي الجديد بتنفيذ خطة تطوير للمدرسة بجهودهم الذاتية وهو ما دفع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط لاتخاذ قرار عاجل.

الحكاية بدأت من إعلان العاملين والمدرسين والطلاب بتطوير مدرستهم بالجهود الذاتية لمواكبة عملية تطوير المناهج. مما دفع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لزيارة المدرسة صباح اليوم ، وتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الزهور الإعدادية بالخارجة وذلك للاطمئنان على انتظام العمل بالمدرسة، ووجه بدعم المدرسة بمبلغ ١٥ ألف جنيه، لاستكمال إنشاء مظلات بالفناء، تشجيعا لمبادرة العاملين بالمدرسة لتطويرها بالجهود الذاتية.

وأكد محافظ الوادي الجديد على ضرورة الصيانة الدورية لمعامل الحاسب الآلي للتأكد من كفاءتها والبدء فى خطة تنجيل الملعب، كما شدد على ضرورة الالتزام بالزى المدرسي الموحد سواء للمعلمين أو الطلاب .

وكلف الزملوط مسئولي التربية والتعليم بعمل نشرات بالأعياد والمناسبات القومية وتوزيعها على المدارس لتوعية الطلاب بها وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم من خلال الإشارة إليها في الإذاعة المدرسية.
عمال يطورون مدرسة بالجهود الذاتية .. وقرار من محافظ الوادي الجديد..صور
عمال يطورون مدرسة بالجهود الذاتية .. وقرار من محافظ الوادي الجديد..صور
عمال يطورون مدرسة بالجهود الذاتية .. وقرار من محافظ الوادي الجديد..صور
عمال يطورون مدرسة بالجهود الذاتية .. وقرار من محافظ الوادي الجديد..صور
عمال يطورون مدرسة بالجهود الذاتية .. وقرار من محافظ الوادي الجديد..صور
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