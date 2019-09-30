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أخبار العالم

الفيضانات تودي بحياة 113 شخصا في الهند

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
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رويترز
قال مسؤولون اليوم الاثنين إن أمطارا غزيرة أودت بحياة 113 شخصا على الأقل في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث اجتاحت مياه الفيضانات مدينة كبرى وغمرت مستشفى ودفعت السلطات إلى إجلاء نزلاء من أحد السجون.

وعادة ما تأخذ الأمطار الموسمية، التي تبدأ في يونيو حزيران، في الانحسار في أوائل سبتمبر لكن الأمطار الغزيرة استمرت في أنحاء من البلاد هذا العام.

وذكر مسؤول أن 93 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش منذ يوم الجمعة بعد أن تعرضت مناطقها الشرقية لأمطار موسمية غزيرة.

وقال ضابط الشرطة سانتوش فيرما إن ارتفاع مستويات المياه دفع السلطات إلى نقل 900 سجين من سجن في منطقة باليا الشرقية.

وذكر مسؤول في حكومة ولاية بيهار المجاورة، وهي منطقة زراعية ضربتها الفيضانات في وقت سابق هذا العام، أن عدد قتلى الأمطار الأخيرة بلغ 20 اليوم الاثنين.

وتعرضت مدينة باتنا، عاصمة بيهار، والتي يقطنها نحو مليوني نسمة، لأضرار بالغة حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الكثير من الشوارع ودخلت المنازل والمتاجر ومستشفى كبيرا. ونشرت السلطات في بعض الأجزاء قوارب لإنقاذ السكان.
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