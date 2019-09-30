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ديني

حكم الرجوع في الهبة بين الزوج وزوجته..فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:06 م
حكم الرجوع في الهبة
حكم الرجوع في الهبة بين الزوج وزوجته وأخذ الهدايا منها
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للزوج أن يطلب أو يأخذ هدية أعطاها لزوجته ويعايرها بها في كل مرة يحدث شجار بينهما؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قيام علاقة الزوجية تعتبر مانعا من موانع الرجوع في الهبة، وبالتالي فلا يجوز له شرعا الرجوع في الهبة أو أخذها مرة أخرى من زوجته أو معايرتها بها.

وأشار إلى أنه من الناحية الإجتماعية فعلى الزوج أن يكون حسن العشرة وإنما وهب لزوجته بعض الهدتايا من باب الألفة والمحبة فلا يضيع الثواب الذي منحه الله إياه بهذه الهبة ولا يرجع في هبته لزوجته بل يزيد من الهدايا لترقيق قلبها من ناحيته.

وتابع: المالكية يرون جواز استرداد الهبة ما دامت باقية ومذهب غير المالكية يرون عدم جواز ذلك ويستدلون على ذلك فى قول النبي صلى الله عليه وسلم "الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه".
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