الإحصاء تكشف نسبة الزواج بين المسنين في مصر خلال 2018



كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة الزواج بين المسنين في مصر، حيث أوضحت النشرة الاحصائية الصادره عن الجهاز اليوم أن نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1٪ من إجمالى عقود الزواج التي تمت خلال عام 2018،



وأضافت الجهاز وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2018 ، بلغت نسبة إشهادات الطلاق 9.0٪ من إجمالى إشهادات الطلاق التي تمت في نفس العام.



وكانالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عدد المسنين والتي بلغت 6.5 مليون مسن منهم ( 3.5 مليون للذكور, 3.0 مليون للإناث ) بنسبة 6.7٪ من إجمالى السكان (6.9٪ للذكور، 6.4٪ للإناث).



وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 30 / 9 / 2019 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمى للمسنين (60 سنة فأكثر) ، حيث حددت الأمم المتحدة أول أكتوبر من كل عام ليكون اليوم العالمى للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن.