Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإحصاء تكشف نسبة الزواج بين المسنين في مصر خلال 2018

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:02 م
الزواج بين المسنين
الزواج بين المسنين في مصر
Advertisements
آية الجارحي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة الزواج بين المسنين في مصر، حيث أوضحت النشرة الاحصائية الصادره عن الجهاز اليوم أن نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1٪ من إجمالى عقود الزواج التي تمت خلال عام 2018،

وأضافت الجهاز وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2018 ، بلغت نسبة إشهادات الطلاق 9.0٪ من إجمالى إشهادات الطلاق التي تمت في نفس العام.

وكانالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عدد المسنين والتي بلغت 6.5 مليون مسن منهم ( 3.5 مليون للذكور, 3.0 مليون للإناث ) بنسبة 6.7٪ من إجمالى السكان (6.9٪ للذكور، 6.4٪ للإناث).

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 30 / 9 / 2019 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمى للمسنين (60 سنة فأكثر) ، حيث حددت الأمم المتحدة أول أكتوبر من كل عام ليكون اليوم العالمى للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة اليوم العالمى للمسنين.. 6.7٪ نسبتهم فى مصر عام 2019

ترشيحاتنا

دخول مفاجئ.. كيف استقبل المصريون بشرى الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين

لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد

نصائح سريعة تخلصك من آثار غسيل الاواني

تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

تعرف على حكام مباراتى الأهلي والزمالك في الجولة الثانية بـ الدوري

صرف التموين مؤقتا .. اعرف الأوراق المطلوبة لتظلم المستبعدين بالقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور

بملابس كاجوال .. ريهام أيمن تتجول فى شوارع باريس