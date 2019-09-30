10 رسائل جريئة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العالم



1 - مقتل خاشقجي

بمنتهى الصدق والجرأة والثبات، قال ولي العهد السعودي إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جريمة بشعة، موضحا أن مسؤوليته الكاملة فيها تظهر من خلال كونه قائدا في المملكة العربية السعودية ولابد من اتخاذ إجراءات رادعة، مؤكدا محاسبة جميع المسئولين عن الحادث مهما كانت رتبهم، وأكد أنه بمجرد ثبوت الاتهام ضد أي شخص، على أي مستوى، سيحاكم دون استثناء.



2 - العلاقة بين السعودية وأمريكا



قال ولي العهد العلاقة أكبر بكثير وأعمق من ذلك.. وهذا حادث شنيع ومؤلم لنا جميعًا، ودورنا هو العمل ليلا ونهارا للتغلب على هذا والتأكد من أن مستقبلنا أفضل بكثير من أي شيء حدث في الماضي.



3 - هجوم أرامكو ضرب قلب الطاقة العالمية



لم يصب هذا الهجوم قلب صناعة الطاقة السعودية، بل قلب صناعة الطاقة العالمية، لقد عطل 5.5٪ من احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره.



4- في إيران: أغبياء وحمقاء



وجريمتهم عمل حربي

أعتقد أنه غباء، لا يوجد هدف استراتيجي. وإنما هو حمق فقط سيهاجم 5٪ من الإمدادات العالمية.



الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء وهذا ما فعلوه.



5 - تأثير الحرب بين السعودية وإيران



تمثل المنطقة حوالي 30 ٪ من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالي 20 ٪ من الممرات التجارية العالمية، وحوالي 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، توقف كل هذه الأشياء الثلاثة يعني انهيارًا كليًا للاقتصاد العالمي.



6 - الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة



جميع الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة، وإذا لم يتخذ العالم إجراءً قويًا لردع إيران، فسوف تتعطل إمدادات النفط وستقفز أسعار النفط بجنون



7 - الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري

8 - الإيرانيون يرفضون السلام

هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، وهذا ما نطلبه جميعًا. ومع ذلك، فإن الإيرانيين هم الذين لا يريدون الجلوس على الطاولة

9 - ازمة اليمن

إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيا الحوثيين، سنفتح اليوم جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن

10 - حقوق المرأة السعودية

آمل أن يأتي الجميع إلى المملكة العربية السعودية ويرون الواقع، ويلتقون النساء والمواطنين السعوديين، والقضاة بأنفسهم





وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر حواره لـ قناة CBS العديد من الرسائل المهمة التي ظهرت في رده على عدد من القضايا التي أثارتها المذيعة نورا اودونيل منها ما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي وهجوم أرامكو والحرب المحتملة ضد إيران والحوثيين في اليمن وأسعار النفط والاقتصاد العالمي.