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التعليم العالي تطلق الإعلان الموحد لدراسات البعثات وتنشئ موقعا إلكترونيا للطلاب.. وتعلن الميزانية السنوية للبعثات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:10 م
بعثات وزرة التعليم
بعثات وزرة التعليم العالي
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كريم ناصر
تعقد مؤتمرا للإعلان عن تطوير العمل بالإدارة المركزية للبعثات
إطلاق الإعلان الموحد لجميع البرامج الدراسية التى تقدمها البعثات
تعلن عن إنشاء موقع إلكترونى للطلاب الراغبين فى الابتعاث للخارج
تعلن أن تكلفة البعثات تبلغ حوالى مليار جنيه سنويا

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن النظام الجديد الموحد للإعلان عن البعثات، وخطة التطوير الشامل لمنظومة البعثات،وذلك بحضور الدكتور كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد وزير التعليم العالى استمرار الدولة فى دعم هذا القطاع الهام ماديًا، مشيرا إلى تطوير الإدارة المركزية للبعثات ونقلها إلى مقرها الجديد بحى السفارات بمدينة نصر، والذى سيتم افتتاحه قريبًا.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق الإعلان الموحد لجميع البرامج الدراسية بالبعثات، مشيرة إلى إنشاء موقع إلكترونى للطلاب الراغبين فى الابتعاث للخارج، حيث أنه تم فتح باب التقدم لخطة البعثات السنوية للعام 2019/2020 بالنظام التنافسى للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطة البعثات لجميع أنواع الإيفاد خلال الفترة من 29/9 حتى الساعة 2 ظهر يوم 29/12/2019 والبالغ عددها 1220 بعثة موزعة على النحو التالى: (295 بعثة خارجية كاملة، و655 بعثة إشراف مشترك، و230 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، و 40 منحة ماجستير لجمع المادة العلمية)، وهى ممولة بالكامل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجميع دول العالم، سواءً على نفقة البعثات أو من خلال برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP (الإعلان الخامس) أو على تمويل مشترك مصري بريطاني من خلال برنامج نيوتن مشرفة، لافتًا إلى أن إعلان النتيجة سيكون آخر شهر مارس 2020.

ونوه إلى أن تكلفة البعثات تبلغ حوالى مليار جنيه، بالإضافة إلى 600 مليون جنيه ممولة من بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر، فضلًا عن الاتفاق مع بعض الجهات المانحة مثل صندوق نيوتن مشرفة، والشراكة المصرية اليابانية، والـ DAAD، و تغطى البعثات كافة التخصصات المطلوبة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ومجالات البعثات فى الفترة الحالية هى : الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا وعلوم المياه، وعلوم الحاسبات والبيانات، وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الطبية، والعلوم الزراعية والتغذية، ونظم الزراعة الذكية، والعلوم التجارية وريادة الأعمال والابتكار، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية،ى وإدارة وتكنولوجيا التعليم والابتكار، والنانو تكنولوجى وتطبيقاتها، والأمن السيرانى وتأمين المعلومات، والذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، والطاقة النووية، والعلوم الهندسية المتقدمة، والتخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والعلوم البينية (نانو تكنولوجى-بيوتكنولوجى- بيوفورماتكس)، والعلوم الأساسية.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة تتاح الفرصة لكافة الأساتذة فى مختلف التخصصات العلمية للمشاركة فى قائمة المحكمين بحيث يتم توزيع المتخصصين على مختلف اللجان طبقًا لتخصصات المتقدمين.

ونوه الوزير إلى أن هناك برنامجا آخر لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتدريب أعضاء هيئة التدريس من خلال منحة البنوك المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تدريب حوالى 30 طالبا بمرحلة الدراسة من الجامعات المصرية باليابان.
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