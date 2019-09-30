Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: السعودية وإيران على استعداد للتفاوض

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المملكة العربية السعودية وإيران على استعداد لإجراء مفاوضات ثنائية من اجل التوصل لحل للازمة في منطقة الخليج.

وبحسب "سبوتنيك"، قال عبد المهدي إن الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن المفاوضات، وطهران والرياض مستعدتان للدخول في مفاوضات.

وأضاف أن هناك دولا عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل، من بينها العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي ذلك عقب تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي بأن إيران ستطرح قريبا خطة السلام في مضيق هرمز على دول الخليج الثمانية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد أنه يفضل الحل السياسي عن الحل العسكري.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل انهكها الحصار .. ماذا تعنى دعوة إيران للحوار مع دول الخليج بعد اعتداءاتها المتكررة على أمن هرمز

إيران تحذر : أمريكا حولت منطقة الخليج إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال

تأكيدات السعودية على أنه لا حل للأزمة الخليجية إلا بالوساطة الكويتية تتصدر صحف الكويت

ترشيحاتنا

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

أخبار الرياضة ليلا.. مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون..قائمة المنتخب تحت قيادة البدري

رسالة غامضة من أحمد فتحي قبل تجديد تعاقده مع الاهلي

اتحاد الكرة يعزز موقف الزمالك فى التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

بينهم بوتين..عشرات الزعماء يتوافدون لحضور جنازة جاك شيراك.. تفاصيل

دعاء اللطف يقرأ صباحا ومساء.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور