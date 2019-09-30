رئيس الوزراء العراقي: السعودية وإيران على استعداد للتفاوض

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المملكة العربية السعودية وإيران على استعداد لإجراء مفاوضات ثنائية من اجل التوصل لحل للازمة في منطقة الخليج.



وبحسب "سبوتنيك"، قال عبد المهدي إن الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن المفاوضات، وطهران والرياض مستعدتان للدخول في مفاوضات.



وأضاف أن هناك دولا عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل، من بينها العاصمة العراقية بغداد.



ويأتي ذلك عقب تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي بأن إيران ستطرح قريبا خطة السلام في مضيق هرمز على دول الخليج الثمانية.



وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد أنه يفضل الحل السياسي عن الحل العسكري.





