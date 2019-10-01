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مرأة

الإجهاض أخطرها.. تعرف على أضرار تناول الشاي باللبن

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
أضرار الشاي
أضرار الشاي
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قسم المرأة
يعتبر الشاي باللبن واحدًا من المشروبات التي لها مذاق خاص عند المصريين، فهو يفيد في بعض الأحيان ولكن مع تناوله بطريقة مستمرة ولأكثر من مرة يوميًا فإنه يسبب الكثير من الأمراض مثل الضغط وزيادة في ضربات القلب، فتعرف على أضرار الشاي باللبن وفقًا لموقع “Parenting”.

الأرق

يسبب الشاي باللبن بعضًا من الأرق خاصًة في فترة الليل لأنه غني بالكافيين، فيسبب اضطرابات شديدة فتجنب تناول الشاي بأنواعه في الفترة المسائية فيكفي كوب واحد صباحًا عند الاستيقاظ.

القلق

القلق واحد من الأثار الجانبية التي يسببها الشاي باللبن، فهو يساعد على تهدئة الشخص عند تناوله فقط، ولكن بعد مرور الوقت فتشعر انك دائم القلق في كل الحالات، كما يسبب خلل في المواد الكيميائية بالمخ.

البثور

ظهور البثور في البشرة يكون نتيجة لشرب الشاي بكميات كبيرة، لأنه يولد الحرارة في الجسم، التي تصدر من خلالها البثور في منطقة العنق والوجه والصدر.

الامساك

يحتوي الشاي باللبن على مادة الكافيين التي تسبب الكثير من الأعراض ومنها الإمساك الشديد نتيجة لجفاف الجسم.

عدم تنظيم ضغط الدم

شرب الشاي باللبن بطريقة كثيرة في اليوم الواحد يسبب انخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم، ويزيد من معدل ضربات القلب، واختلال في وظائف المخ والأعصاب.

الإجهاض

يجب أن تتجنبي شرب الشاي باللبن أثناء فترة الحمل لأنه يساعد على استرخاء العضلات بشكل كبير، ويسبب خلل في وظائف الجسم، مع ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم بطريقة غير منتظمة، وكل تلك الأعراض تؤثر على صحة الجنين بالسلب.
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