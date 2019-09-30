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اقتصاد

المالية تعلن بيع سندات خزانة بـ 2.5 مليار جنيه

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:26 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
أعلنت وزارة المالية عن نتائج بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة تبلغ 2.5 مليار جنيه، موضحة أن متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق الأول سجل 14.24% و الثاني بـ 14.05%.

قالت الوزارة عبر موقعها الرسمي إنها باعت سند خزانة 3 سبتمبر 2022 والمحدد بـ5 سنوات بقيمة بلغت 1.25 مليار جنيه بأقل سعر فائدة نسبته 13.9% وأعلي سعر بـ14.4%.

بينما باعت سند 2 إبريل 2026 و المحدد بـ10 سنوات بنفس قيمة الاستحقاق الأول بسعر فائدة بلغ 14.05%.

كانت وزارة المالية قد باعت أمس الأحد أذون خزانة بـ 18.75 مليار جنيه لأجلي 91 و 273 يوما، ضمن مستهدفاتها لطرح أدوات دين بـ40.25 مليار جنيه هذا الأسبوع للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.

ويتبقي لوزارة المالية طرحا واحد من أذون الخزانة سيتم طرحها بـ19 مليار جنيه خلال الخميس المقبل، من إجمالي 3 عطاءات أسبوعين مخطط طرحها في الأسبوع الجاري.
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