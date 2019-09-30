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سيارات

تعرف على حساس الحرارة بـ موتور سيارتك ووظيفته وأعراض تلفه

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:12 م
صدى البلد
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اشرف عطية
حساس الحرارة من الحساسات الحيوية المستخدمة من قبل وحدة التحكم حيث يعمل هذا الحساس على اخبار وحدة التحكم الالكتروني في السيارة بمقدار درجة حرارة المحرك أو درجة حرارة ماء التبريد في محرك السيارة.

ويعتمد كمبيوتر السيارات بشكل خاص على هذا الحساس للقيام بمجموعة من العمليات التشغيلية في المحرك كـ :

- التحكم بكمية الوقود :
فعندما يبدأ المحرك بالعمل يكون باردا في البداية حيث يقوم هذا الحساس باعطاء اشارة الى كمبيوتر السيارة لضبط كمية الوقود وجعل خليط الاحتراق غنيا بالهواء والوقود , وذلك بزيادة فترة بخ الوقود لكي يسهل ويحسن أداء المحرك.

- التحكم بتشغيل صمام الـ EGR
- التحكم بعمل مراوح التبريد
- تصحيح توقيت الاشعال
- التحكم بدائرة صمام التحكم ببخار الوقود

أعراض أعطاله على محرك السيارة

زيادة استهلاك الوقود وخروج دخان أسود من العادم و عدم تشغيل مراوح التبريد أو تشغيلها بدون توقف وأيضا صعوبة تشغيل المحرك عندما يكون باردا.
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