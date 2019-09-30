اعرف أضرار البلح.. خطير لمرضى السكر والكلى ويزيد الوزن

أضرار البلح قد لا تكون معروفة لدى الكثير، لكن الإفراط في تناوله غير صحي خاصة لمرضى السكر وكذلك لأصحاب الون الزائد، فعلى الرغم من أن البلح بكل أنواعه مفيد صحيًا وبه العديد من العناصر الغذائية المختلفة، إلا أن الإفراط في تناوله يسبب آثارا جانبية ضارة قد لا يعلمها الكثير، لذا ينصح بالاعتدال في تناول البلح بكل أنواعه نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من السكر.



أضرار البلح :



- يزيد الوزن :

من أبرز أضرار البلح أنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ومع تناوله بشكل مفرط، يتسبب ذلك في زيادة الوزن، لذا ينصح بتناول 3 ثمرات فقط من البلح لأصحاب الوزن الزائد أو الذين يتبعون الريجيم، نظرًا لارتفاع سعراته الحرارية.



- ضار بالكلى :

البلح غني بمادة البوتاسيوم، والتي عند زيادتها في الجسم تؤثر بشكل سلبي مباشر على وظائف الكلى.



- مشكلة بالهضم:

البلح يحتوي على مركب الكبريتات الكيميائي، ويقوم هذا المركب بقتل البيكتريا الضارة بالجسم، وهذه العملية ينتج عنها اضطرابات بالجهاز الهضمي وقد تسبب إسهال أو انتفاخ وغازات بالبطن.



- ضار بالحوامل:

البلح غني بالسكريات وإذا تناولت منه الحامل بشكل مفرط، فقد يصيبها بسكر الحمل وهو أمر غير مستحب خلال فترة الحمل.



- يسبب الولادة المبكرة :

أثبتت الأبحاث أن الإفراط في تناول البلح والتمر قد يسبب الإجهاض بالنسبة للمرأة الحامل وكذلك يسبب الولادة المبكرة .



- طفح جلدي :

قد يؤدي الإفراط في تناول البلح و التمور إلى ظهور مشكلة الطفح الجلدي.



- ضار لمرضى السكر :

بما أن البلح و التمر يحتوي على نسبة عالية من السكريات فهو من الأمور المقلقة بالنسبة لمريض السكر، خاصة أن الإفراط في تناوله يسبب زيادة نسبة البوتاسيوم في الجسم وكلا الأمران يمثلان خطورة على مرضى السكر.



- غني بسكر الفركتوز :

البلح بكل أنواعه غني بسكر الفركتوز، وقد يمثل ذلك مشكلة للبعض وصعوبة هضمه، لذا قد يسبب البلح ألام بالبطن ومشاكل بالجهاز الهضمي.



احتياطات لمرضى السكر لتجنب أضرار البلح :



- ضرورة عدم الإفراط في تناول البلح بكل أنواعه وخاصة الأحمر لارتفاع نسبة السكر به .

- الاكتفاء بتناول 5 حبات فقط من البلح على مدار اليوم وعدم تناول أكثر من ذلك

- الحرص على عدم تناول أي أطعمة أخرىبسكر عال عند تناول البلح، حتى لا يزيد نسبة السكر في الدم

- الحرص على عدم تناول البلح بشكل يومي، بل بشكل متقطع على الأقل كل 3 أيام .



أما بالنسبة للذين يتبعون أنظمة الريجيم :



- تجنب الإفراط في تناول البلح بكل أنواعه نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية عالية وسكريات مرتفعة

- الاكتفاء بتناول 3 ثمرات من البلح فقط خلال اليوم

- تناول مشروب البلح كبديل لثمرة البلح، وهو عبارة عن نقع ثمرات البلح في كوب من الماء وتركهالمدة يوم ثم تناولها في اليوم التالي .



مصدر المعلومات موقع Healthline الطبي.

