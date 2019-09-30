شاهد.. نجل الصحفي جمال خاشقجي يوجه صفعة لأردوغان



وكتب نجل خاشقجي على حسابه بموقع تويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي.



وأضاف: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.



وتابع: "أكرر ما قلته سابقا، لدى مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء. وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم الوطن وقيادته.



وحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكثر من مناسبة، تشويه صورة المملكة العربية السعودية وولي العهد، محمد بن سلمان، من خلال العزف على وتر قضية خاشقجي.



وجه صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأطراف أخرى تحاول التكسب من قضية مقتل الصحفي خاشقجي في مقر القنصلية السعودية باسطنبول.