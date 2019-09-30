"البنتاجون" تكشف حقيقة تخلي أمريكا عن قاعدة العديد في قطر

قالت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" ، الاثنين، إن القوات الأمريكية ليس لديها أي خطة لمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر.



وأضافت ريباريتش في بيان أن القوات الأمريكية ستواصل استخدام قاعدة العديد في المستقبل، وستقوم بتوسيع العمق التشغيلي للقيادة الوسطى وتحديدا القوات الجوية الأمريكية في المنطقة، وفقا لقناة "الحرة".



وأوضحت أن ذلك يندرج في إطار "استراتيجية الرفع من قدرة القيادة على السيطرة الجوية في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها".



وتأتي تصريحات المتحدثة باسم البنتاجون على خلفية ، تقرير صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق الاثنين، يفيد بأن الولايات المتحدة نقلت، في خطوة غير معلنة، مركز العمليات الجوية والفضائية من قاعدة العديد إلى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بشكل مؤقت.



ونقلت الصحيفة عن قادة في مركز القيادة الجوية، قولهم إن "نقل المهام إلى قاعدة مختلفة كان طموحا طويلا وقد تحقق بفضل التكنولوجيا الجديدة، لكنه يأتي وسط تجدد التوتر مع إيران".



وبحسب الصحيفة فقد تم نقل القيادة من العديد في قطر إلى مركز بقاعدة شو الجوية بولاية ساوث كارولينا والتي تبعد عن العديد بنحو 7 آلاف ميل، مشيرة إلى أن القيادة عادت مجددا إلى العديد بعد مرور 24 ساعة.