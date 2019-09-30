Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

"البنتاجون" تكشف حقيقة تخلي أمريكا عن قاعدة العديد في قطر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:04 م
قاعدة العديد في قطر
قاعدة العديد في قطر
Advertisements
رحيم يسري
قالت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" ، الاثنين، إن القوات الأمريكية ليس لديها أي خطة لمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر.

وأضافت ريباريتش في بيان أن القوات الأمريكية ستواصل استخدام قاعدة العديد في المستقبل، وستقوم بتوسيع العمق التشغيلي للقيادة الوسطى وتحديدا القوات الجوية الأمريكية في المنطقة، وفقا لقناة "الحرة".

وأوضحت أن ذلك يندرج في إطار "استراتيجية الرفع من قدرة القيادة على السيطرة الجوية في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها".

وتأتي تصريحات المتحدثة باسم البنتاجون على خلفية ، تقرير صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق الاثنين، يفيد بأن الولايات المتحدة نقلت، في خطوة غير معلنة، مركز العمليات الجوية والفضائية من قاعدة العديد إلى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بشكل مؤقت.

ونقلت الصحيفة عن قادة في مركز القيادة الجوية، قولهم إن "نقل المهام إلى قاعدة مختلفة كان طموحا طويلا وقد تحقق بفضل التكنولوجيا الجديدة، لكنه يأتي وسط تجدد التوتر مع إيران".

وبحسب الصحيفة فقد تم نقل القيادة من العديد في قطر إلى مركز بقاعدة شو الجوية بولاية ساوث كارولينا والتي تبعد عن العديد بنحو 7 آلاف ميل، مشيرة إلى أن القيادة عادت مجددا إلى العديد بعد مرور 24 ساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الأمريكي: 25 خبيرا يطورون قاعدة عسكرية في السعودية

قدراتنا تضاعفت.. البنتاجون يكشف حجم القوات الأمريكية في الخليج

البنتاجون يعلق على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق اليمن

واشنطن بوست: نقل القيادة الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط من قطر إلى ساوث كارولينا بسبب إيران

أمريكا تنقل مركز سلاح الجو من قاعدة العديد في قطر..والسبب إيران

أمريكا تتدرب على نقل قيادة العمليات من قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

أول رد فعل رسمي من نادي الزمالك عقب بيان الكاف

العملة الخضراء تتهاوى.. الدولار يواصل مسلسل الهبوط أمام الجنيه.. اعرف آخر سعر

موقف محرج لدينا الشربيني بسبب عمرو دياب.. وحكاية صورتها مع زوجاته.. فيديو

مش جديد عليه.. خالد علي يدعم الجماعة الإرهابية ويحرض على التظاهر

بجاحة قطر.. الدوحة تشارك في اجتماع بـ مسقط لإقرار قانون ضد رعاة النشاط الإرهابي

بعد خلافها مع تركي آل الشيخ .. إليسا تظهر في الرياض مصابة بـ ذراعها .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور

بالأبيض والأسود.. يسرا اللوزي بإطلالة كلاسيكية جديدة

بالروج والمانكير الأحمر.. ياسمين صبري بالكاجول والجمهور: "غزال"