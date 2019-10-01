بنشرب مياه ملوثة.. أهالى قرية دروة يشتكون من تحول المياه لـ الأسود

استغاث المواطن محمود الصيفى، من أهالى قرية دروة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وتحول لونها إلى الأسود.



وقال فى رسالته: إن أهالى القرية يعانون من تلوث وتعكر مياه الشرب، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

