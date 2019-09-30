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الرئيس التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: طبيب الأسرة حجر الزاوية فى المنظومة.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:05 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد أحمد السبكى الرئيس التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن وزيرة الصحة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بـ 5 محافظات وهي الإسماعيلية والسويس وسيناء وأسوان والأقصر.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن الأعداد التى تم تسجيلها بالمنظومة 505 آلاف مواطن وتم إجراء اكثر من 6000 عملية خلال الفترة الماضية.

وتابع الرئيس التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن التسجيل بمنظومة طب الأسرة يعتمد على محورين وهي رفع كفاءة المنشأت الصحية بهذه المحافظات وتدريب الكوادر البشرية أما المحور الثاني هو تسجيل المواطنين بالوحدات الصحية فهناك 22 وحدة صحية يتم العمل من خلال تسجيل المواطنين.

وأشار الرئيس التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى أن حجر الزاوية بمنظومة التأمين الصحي هو طبيب الأسرة وهو ما نحرص على تقديمه خلال هذه الفترة.
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