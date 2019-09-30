بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.. تعليق ناري من أحمد موسى عن أسعار البنزين غدا

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا دخلنا في مرحلة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتطبيق السعر العالمي للوقود، ورئيس الوزراء شكل لجنة لتحديد سعر البنزين كل 3 أشهر وفقًا للسعر العالمي وسعر الدولار.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تم ربط سعر البرميل في الموازنة بـ 68 دولارًا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "غدًا اجتماع الهيئة العامة للبترول لإعلان مصير أسعار المواد البترولية طبقًا لقرار رئيس الوزراء، ويتم وضع السعر المقترح وفقا للأسعار العالمية وسعر خام برنت".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه "أتوقع أن يحدث انخفاض في أسعار البنزين أو تثبيت السعر ولكن لن نشهد زيادة في أسعار البنزين، ولو زادت الأسعار ستكون بمقدار 10% وإذا انخفضت ستنخفض بـ 10% أيضًا".