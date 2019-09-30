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فن

16 أغنية.. أحلام تكشف تفاصيل ألبومها الجديد ..فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:56 م
أحلام
أحلام
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة أحلام، عن تفاصيل ألبومها الجديد في لقائها ببرنامج MBC Trending. 

وقالت أحلام إن الألبوم يحتوى على الأغاني الطربية الثقيلة، وتم تصوير 3 أغنيات منه على طريقة الفيديو كليب.

وأوضحت أحلام أن الألبوم يحتوي على 16 أغنية، وتعاونت فيه مع أهم الشعراء الخليجيين منهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الذي كتب لها أغنية كبيرة تناسب أبعاد صوتها، على حد وصفها، والأمير بدر بن عبد المحسن، وعبد الرحمن العثمان والملحنين ناصر الصالح، ومحمود الخيامي.

يذكر أن أحلام ضمن فريق برنامج المسابقات "ذا فويس" والذى يشاركها فيه المطرب راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقى.
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