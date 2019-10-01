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رياضة

يفجر مفاجأة عن رأي اللاعبين في منح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
صلاح قائد منتحب مصر
صلاح قائد منتحب مصر فى مباراة زيمبابوي
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حسن العمدة
تحدث محمد عمارة، لاعب منتخب مصر السابق، حول اقتراح البعض منح شارة قيادة منتخب مصر لمحمد صلاح، تقديرا لدوره.

وقال عمارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «شارة القيادة تمنح في مصر بالأقدمية، وحينما لعبت في ألمانيا، كان يتم اختيار الكابتن عبر إجراء التصويت من قبل المدير الفني».

وأضاف «قد يكون حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، لديه قناعة بمنح شارة القيادة لصلاح، لكن هذا من الممكن أن يسبب انزعاجا للاعبين القدامى»، مطالبا الجميع باحترام قرار المدير الفني.

وأكد أن كابتن منتخب مصر يلعب دورا كبيرا، كحلقة وصل بين الجهاز الفني واللاعبين، معلقا «صلاح جدير بالحصول على شارة قيادة المنتخب».
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