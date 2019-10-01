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رياضة

بتاريخ قديم.. رئيس الزمالك يثير الجدل بمستند محضر جينيراسيون.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:05 ص
مستند ترجمة المحضر
مستند ترجمة المحضر
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ريهام بكير
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موقفه بعد إصدار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لقراره النهائي بشأن أزمة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي، والذي أعلن أنه سيصدر يوم 8 أكتوبر أي قبل قرعة المجموعات بـ24 ساعة.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "أيًا كان القرار الذي سيصدره الاتحاد الإفريقي في أزمة المباراة سنحترمه".

وخلال المداخلة كشف منصور عن السبب في تحرير الفريق السنغالي لمحضر ضد الزمالك ، وهو احد محامين ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق ، مشيرا الى ان رئيس البعثة طلب مقابلة مدير العلاقات العامة للزمالك ، نبيل عبد الفتاح ، للاعتذار عما حدث خلال اليومين الماضيين.

وأثار المستند الذي تم عرضه خلال مداخلة رئيس نادي الزمالك ، جدلا عبر صفحات السوشيال ميديا بسبب عرض المستند مكتوب فيه اقامة مباراة الزمالك والفريق السنغالي في موعدها بتاريخ 28-9-2019 ، بملعب بتروسبورت ، والمحرر بتاريخ 16 -9 -2019 ، اي في تاريخ قديم قبل موعد وصول البعثة السنغالية الى مصر، ولم يصدر قرار تغير الملعب حينها.

وأضاف، بأي صفة محامي يحرر محضر نيابة عن الفريق السنغالي، دون أن يكون معه توكيل عن البعثة السنغالية، عن طريق أمين شرطة.

وكان الاتحاد الإفريقي قال في بيان رسمي إن هناك دراسة لموقف مباراة الزمالك والفريق السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد رفض الأخير لخوض المباراة.

وكان فريق جينيراسيون فوت رفض مواجهة الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مؤكدًا أن بتروسبورت هو الملعب المحدد لاستضافة اللقاء، رافضًا أن يتم أي تغيير دون إخطاره مسبقًا بوقتًا كافي.
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