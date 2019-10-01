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توك شو

قصواء الخلالي تشارك في احتفالية توزيع جوائز أحمد شوقي للإبداع الشعري

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:07 ص
الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي
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توك شو
شاركت الإعلامية قصواء الخلالي، في حفل توزيع جوائز أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري، والتي نظمها اتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، بمركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة كبيرة من الأدباء والصحفيين والشعراء المصريين والعرب.

وأكدت "الخلالي" خلال الحفل، أهمية تلك الجائزة لما تمثله من إثراء للحياة الثقافية، خاصة وأنها تحمل اسم أمير الشعراء أحمد شوقي، وتخليدا لمسيرته الإبداعية في الشعر، والتي خلف فيها تراثا شعريا تفخر به المكتبات العربية.

وفاز بالجائزة التي تمنح لاثنين من الشعراء أحدهما مصري والآخر عربي، في دورتها الأولى الشاعر المصري الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، والشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح، لما قدمه من أعمال شعرية.

يذكر أن الجائزة تقبل الترشيحات من الهيئات الأكاديمية، واتحادات الكتاب العربية، وغير العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الأدبية والثقافية الكبرى، ولا يحق لمرشح التقدم إلى الجائزة بنفسه، وفي جميع الأحوال ينص الترشيح علي المبررات والمسوغات، ومعها سيرة ذاتية للمرشح ونسختان من مجمل إنتاجه، وفي جميع الأحوال ينص الترشيح على المبررات والمسوغات.
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