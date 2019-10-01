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حوادث

إصابة موظف ونجله بطلقات نارية فى تجدد خصومة كوم هتيم بقنا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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يوسف رجب
أصيب موظف ونجله بطلقات نارية فى تجدد الخصومة الثأرية بين عالتى الطوايل والغنايم بقرية كوم هتيم التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بإصابة أحمد محمد تغيان" مشرف أغذية" و نجله محمد، بطلقات نارية، أثناء توجهه إلى نجله إلى المدرسة، فتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج.

تبين أن المجنى عليهما ينتميان لعائلة " الطوايل" التى ترتبط بخصومة ثأرية منذ فترة مع عائلة الغنايم بقرية كوم هتيم، راح ضحيتها حوالى 17 قتيل من الطرفين حتى الآن.

من جانبها كثفت قوات الأمن من تواجدها بقرية كوم هتيم لمنع أى اشتباكات جديدة بين العائلتين، و تم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.
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