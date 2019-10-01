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رياضة

بسبب الإجهاد.. هذا اللاعب بديل محمد صلاح في المنتخب خلال معسكر أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:59 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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نور عادل
اقترب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، من اتخاذ قرار بعدم استدعاء المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للانضمام لمعسكر أكتوبر المقبل.

ويدرس المدير الفني للمنتخب، إراحة محمد صلاح من المعسكر المقبل وعدم خوضه لقاء بتسوانا الودي خلال المعسكر.

ومن المنتظر، أن يكون بديل محمد صلاح في معسكر الفراعنة حسين الشحات، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد تقديمه أداء متميز خلال الفترة الأخيرة.

ويفكر الجهاز الفني لمنتخب مصر ضم حسين الشحات وذلك بعد أدائه المتميز في المباريات الماضية مع الأهلي خاصة أمام الزمالك في السوبر المصري وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا.
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