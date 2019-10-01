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حوادث

عثر على طفلها مصابا.. ذبح ربة منزل وابنتها في ظروف غامضة بأبو النمرس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:29 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
عثر أهالي مدينة أبو النمرس على ربة منزل وابنتها، مذبوحتين داخل منزلهما، بينما عثر على طفلها الثاني بجوار المنزل بعد سقوطه من أعلى السطح، وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثتين لسيدة وابنتها، ونجلها الآخر مصابا، بقرية زاوية أبو مسلم بأبو النمرس، انتقلت على الفور قوة أمنية وبالفحص تبين ذبح المجني عليهما وإصابة الطفل بإصابات خطيرة.

وأفادت التحريات الأولية بقيادة العقيد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأن أهالي القرية عثروا على الطفل ساقطا من أعلى السطح بجوار المنزل، فحاولوا استدعاء والدته لإخبارها بإصابته إلا أنه لم يجيبهم أحدا من المنزل، وأضافت التحريات أن الأهالي دخلوا إلى المنزل فعثروا على جثة الأم وابنتها غارقتين في دمائهما، وقد تم ذبحهما.

وتم إبلاغ قسم الشرطة ونقل الطفل المصاب إلى المستشفى وقد دخل في غيبوبة، بينما انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.
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