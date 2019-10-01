شاهد.. زوجة شريف رمزى فى إطلالة جديدة من باريس

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من باريسوظهرت بها ببنطلون طويل باللون الأسود، وجاكيت بأكمام طويلة باللون البينك، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأبيض ، وحمل حقيبة باللون النبيتى على طريقة الكروسوتركت شعرها منسدلاً بين كتفيها ، ولم تضع الكثير من الميكب وأكتفت بأحمر شفاة باللون البيج الغامق ، وو ضعت نظارة شمسيةولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط طويل لأكمال إطلالتها