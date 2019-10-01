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مرأة

شاهد.. زوجة شريف رمزى فى إطلالة جديدة من باريس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من باريس

وظهرت بها ببنطلون طويل باللون الأسود، وجاكيت بأكمام طويلة باللون البينك، وأنتعلت حذاء رياضى باللون الأبيض ، وحمل حقيبة باللون النبيتى على طريقة الكروس

وتركت شعرها منسدلاً بين كتفيها ، ولم تضع الكثير من الميكب وأكتفت بأحمر شفاة باللون البيج الغامق ، وو ضعت نظارة شمسية

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط طويل لأكمال إطلالتها
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I’m in love with paris ❤️ #paris #cityoflove #potd

A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on

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