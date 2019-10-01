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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في اقتحام قسم مدينة نصر إلى 5 أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:01 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين في إعادة محاكمته بقضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة 5 أكتوبر لحضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.
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