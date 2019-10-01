انطلاقة رائعة لممثلي مصر في الكونفدرالية

قدم فريق الكرة بنادى بيراميدز عرضًا قويًا يليق بالكرة المصرية، أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائرى، فى المباراة التى أقيمت ضمن إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر، وشهدت تأهل بيراميدز لدور الـ32 مكرر، بعد فوزه على ممثل الكرة الجزائرية، بهدف نظيف، لمهاجمه جون أنطوى.



وفى سنة أولى أفريقيا، استطاع فريق بيراميدز الفوز خارج الديار، على ممثل الجزائر، والتأهل للدور القادم، رغم انتهاء لقاء الذهاب فى مصر بالتعادل الإيجابي 1/1، إلا أن رجال بيراميدز كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في تقديم عرض رائع أمام شباب بلوزداد، توج بالصعود للدور القادم من البطولة.



وعلى الرغم من أن مواجهة شباب بلوزداد كانت صعبة كونها أمام فريق عنيد، لكن يحسب للمدير الفنى لفريق بيراميدز "ديسابر"، أنه عرف كيف يتغلب على الضغط العصبى الذى عاشه لاعبو الفريق بعد التعادل الايجابى فى القاهرة، وأدار المباراة باقتدار، كما بذل لاعبو بيراميدز مجهودًا كبيرًا دفاعيًا وهجوميًا طيلة الـ90 دقيقة، وحققوا الفوز عن جدارة واستحقاق.



وكان بيراميدز قد فاز فى الدور التمهيدي بالبطولة على فريق ايتوال دى كونجو، الكونغولى، ذهابا 1/4، ثم إيابًا بهدف نظيف ليصبح فوز بيراميدز على شباب بلوزداد هو الثالث له فى البطولة الأفريقية من اجمالى 4 مباريات منها فوزان خارج ملعبه ليتأكد أن انطلاقة بيراميدز جاءت رائعة فى البطولة.



وفى نفس البطولة، حجز النادى المصرى البورسعيدى تذكرة التأهل لدور الـ32 مكرر بعد تغلبه فى دور الـ32 على فريق ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 2/7 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب، وكان قد فاز ذهابًا خارج الديار بنتيجة 1/4، وفى مباراة الإياب ببرج العرب أكد المصرى فوزه بانتصار أخر بنتيجة 1/3.



وتعيش مدينة بورسعيد فرحة غامرة بعد تألق النسر الأخضر فى انطلاقته الافريقية وتحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا فى دور الـ32 بالكونفدرالية، فى ظل الإستقرار الفنى والإدارى المتوفر للفريق، بعد استمرار المدير الفنى ايهاب جلال، فى قيادة الفريق وعدم الرحيل لتدريب منتخب مصر، كما يعمل مجلس إدارة النادى على توفير كل عوامل النجاح للجهاز الفنى للفريق.



وينتظر فريقا المصرى، وبيراميدز، التعرف على منافس كل منهما فى الدور التالى ببطولة الكونفدرالية، حين تجرى قرعة دور الـ32 مكرر يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، وسيواجه ممثلا الكرة المصرية فريقين ممن ودعا دورى أبطال إفريقيا من دور الـ32.



من وجهة نظرى تعد بطولة الكونفدرالية هذا الموسم سهلة نوعًا، حيث تشارك بها أندية ليست على مستوى دورى الأبطال الشرس جدا فى النسخة الحالية، وليست فى قوة الفرق التى كانت موجودة بالبطولة الموسم الماضى، وأتوقع وصول بيراميدز والمصرى إلى أبعد مدى خلال النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية، وقد يفوز أحدهما بالكأس فى النهاية ليضاف لقب جديد للكرة المصرية.



بالتوفيق للفريقين فى المباريات القادمة بإذن الله.



