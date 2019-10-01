نجل غادة عادل ينتقد إطلالاتها المثيرة .. والفنانة ترد .. صور

نشر عبد الله نجل الفنانة غادة عادل صورة لها من مهرجان الجونة بإحدى إطلالاتها المثيرة وصورة أخرى قديمة ترتدى فيها ملابس محتشمة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



وعلق نجل غادة عادل على الصورة قائلا : "إيه اللي حصل يا ماما؟" فى إشارة منه بشكل غير مباشر أن هناك نوعا من الجرأة فى ملابسها.



وهو الأمر الذى دفع غادة عادل للرد على نجلها قائلة : "ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء صغيرين".



يذكر أن غادة عادل أثارت جدلا واسعا أثناء تواجدها فى مهرجان الجونة السينمائى بسبب إطلالتها الجريئة.