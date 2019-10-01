الاتحاد السكندري يتقدم 1 - 0 على الجونة في الشوط الأول ..فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الجونة والاتحاد السكندري، بتقدم زعيم الثغر بهدف دون رد، وذلك في المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.





تبادل الفريقان الهجمات خلال الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة، ولكن لم يتمكن أيا منهم من تسجيل أهداف حيث يسعى الفريقان للفوز وتحقيق ثلاث نقاط في هذه المباراة.





ومع نهاية الشوط في الدقيقة 46 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل نور السيد لاعب الاتحاد السكندري، هدف التقدم لينهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح فريقه.





دخل الجونة المباراة بالتشكيل التالي..