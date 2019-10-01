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أصل الحكاية

سعد بن مسفر القحطاني.. من هو الحارس الشخصي الجديد لملك السعودية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:34 م
سعد بن مسفر القحطاني
سعد بن مسفر القحطاني
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سعيد العربي
أعلنت وسائل الإعلام السعودية أن رئاسة الحرس الملكي قررت تعيين بديل للواء عبد العزيز بن بداح الفغم، قائد قوة الحرس الخاص، والذي قتل قبل أيام على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في بيت صديق ثالث هو فيصل السبتي.

وقالت وسائل الإعلام إن "رئاسة الحرس الملكي قررت، اليوم الثلاثاء، تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم"، الذي قتل في حادثة صدمت المجتمع السعودي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي بالمملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص اعتبارًا من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.

وقال عبد الله بن حمد على حسابه في موقع التواصل تويتر" أبارك ل ابن العم بل اخي سعادة العميد سعد بن مسفر بن بداح ابن حلاص الحواصلة ال عاطف القحطاني بمناسبة تكليفه قائد لقوة الحرس الخاص، خلفًا للمرحوم للواء عبدالعزيز الفغم، اللهم اجعلها عونا له على الطاعه واجعله نافعا ل دينه و مليكه و وطنه، خير من يمثلنا يبو مسفر".

من هو الحارس الجديد
سعد بن مسفر بن بداح القحطاني عمل في قوات الجيش السعودي برتبة عميد وشغل منصب حارس ضمن الحرس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

تم ترقية سعد بن مسفر بن بداح القحطاني الى رتبة عميد في الحرس الملكي في العام 2015، وذلك بعد ترقية الراحل عبد العزيز الفغم حارسا شخصيا للملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.
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