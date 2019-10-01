Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احذروا .. تسجيل الأهداف مع فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:16 م
فايلر النادي الأهلي
فايلر النادي الأهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أن يثبت أقدامه مع القلعة الحمراء منذ أن تواجد مع الأحمر واستلم الإدارة الفنية وبرفقته جهازه المعاون.

حقق فايلر مع الأهلي 4 انتصارات من واقع أربع مباريات هامة، بدأها بمباراة يوم مولده التي كانت أمام فريق كانو سبورت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم حقق كأس السوبر أمام الزمالك، وتمكن من الفوز على سموحة في أول مباراة له في الدوري المصري، ثم حقق فوزا مرة أخرى على كانو سبورت برباعية نظيفة.

يجدر الإشارة إلى أن في المباراة الأولى لـ فايلر مع الأهلي كانت أمام كانو سبورت سجل صلاح محسن فاستبعد من المباراة التالية أمام الزمالك سجل أجاي فخرج من تشكيل ماتش سموحة وسجل رمضان في مباراة سموحة وخرج من تشكيل كانو سبوت وسجل أليو ديانج في مباراة كانو سبورت واليوم بعد الإعلان عن قائمة الأهلي الرسمية لم يتواجد ديانج وقد تم استبعاده من مباراة الإنتاج الحربي.

يعتبر هذا الأمر غريب على جماهير الأهلي، ولكن في الغالب فان المدير الفني رينيه فايلر يقوم بإنشاء قائمة أساسية من أهم اللاعبين في الفريق الأول، ولكن نرى أن كل من يسجل في مباراة يُستبعد في المباراة التي تليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي في اختبار قوي أمام كانو سبورت فى المباراة الأولى لـ فايلر بإفريقيا

اخبار الاهلي اليوم 19-9-2019 .. فايلر يعلن قائمة الفريق لمباراة السوبر .. نقل لقاء كانو سبورت إلى استاد السلام

صدمة .. فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الزمالك أبرزهم صالح جمعة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم الجمعة

أهلي فايلر في مواجهة سموحة التوأم .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

نجل غادة عادل ينتقد إطلالاتها المثيرة .. والفنانة ترد .. صور

3 فضائح لـ الترجي التونسي تضع الكاف في قفص الاتهام.. فيديو

جينيراسيون يكشف لـ صدى البلد كوليس اللحظات الأخيرة فى أزمة مباراة الزمالك

فحص خلافات الزوج والأسرة واستجواب الجيران.. آخر تطورات لغز مذبحة أبو النمرس

رونالدو يصدم عشاقه بشأن موعد اعتزاله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور