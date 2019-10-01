احذروا .. تسجيل الأهداف مع فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد

استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أن يثبت أقدامه مع القلعة الحمراء منذ أن تواجد مع الأحمر واستلم الإدارة الفنية وبرفقته جهازه المعاون.



حقق فايلر مع الأهلي 4 انتصارات من واقع أربع مباريات هامة، بدأها بمباراة يوم مولده التي كانت أمام فريق كانو سبورت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم حقق كأس السوبر أمام الزمالك، وتمكن من الفوز على سموحة في أول مباراة له في الدوري المصري، ثم حقق فوزا مرة أخرى على كانو سبورت برباعية نظيفة.



يجدر الإشارة إلى أن في المباراة الأولى لـ فايلر مع الأهلي كانت أمام كانو سبورت سجل صلاح محسن فاستبعد من المباراة التالية أمام الزمالك سجل أجاي فخرج من تشكيل ماتش سموحة وسجل رمضان في مباراة سموحة وخرج من تشكيل كانو سبوت وسجل أليو ديانج في مباراة كانو سبورت واليوم بعد الإعلان عن قائمة الأهلي الرسمية لم يتواجد ديانج وقد تم استبعاده من مباراة الإنتاج الحربي.



يعتبر هذا الأمر غريب على جماهير الأهلي، ولكن في الغالب فان المدير الفني رينيه فايلر يقوم بإنشاء قائمة أساسية من أهم اللاعبين في الفريق الأول، ولكن نرى أن كل من يسجل في مباراة يُستبعد في المباراة التي تليها.