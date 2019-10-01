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رياضة

محمد صلاح يرد على استبعاده من منتخب مصر بهذه الطريقة.. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:02 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
أنهى محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، استعداداته لمباراة سالزبورغ النرويجي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز.

وشارك صلاح في تدريبات ليفربول الأخيرة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ويسعى نجم وهداف الريدز من بوابة سالزبورغ للعودة للتسجيل من جديد والذي غاب عنه في آخر 3 لقاءات أمام نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا وتشيلسي وشيفيلد بالبريميرليج.

وسجل صلاح خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات 4 أهداف خلال 10 مباريات وساهم في صناعة 3.

كما يأمل ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، في تعويض خسارة الجولة الأولى بدوري الأبطال أمام نابولي (2-0).

وكشف مصدر لصدى البلد حقيقة تمرد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأثار محمد صلاح الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر التفكير في إراحته من معسكر أكتوبر الحالي.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني لصدى البلد أن شخصية حسام البدري ترفض تمرد أي لاعب مهما كان اسمه، وأنه لن يقبل بأي أمر خارج عن النص من أي لاعب.
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