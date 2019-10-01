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رياضة

بعد السقوط المدوي .. السد القطري يتلقى 3 صدمات قبل مباراة العودة أمام الهلال

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:03 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يغيب الجزائري بغداد بونجاح وأكرم عفيف وعبدالكريم حسن ثلاثي فريق السد الأول لكرة القدم، عن مواجهة فريقهم أمام الهلال، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويأتي غياب بونجاح وأكرم عفيف عن مواجهة الإياب، بعد أن حصلا على بطاقتين صفراوين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، في ذهاب نصف نهائي البطولة في الدوحة.

وكان المهاجم الجزائري تلقى البطاقة الصفراء الأولى، في مواجهة فريقه أمام الدحيل، في إياب ثمن نهائي البطولة، فيما حصل أكرم عفيف على الصفراء الأولى في المباراة التي جمعت فريقه بالنصر في ذهاب ربع نهائي البطولة، فيما يغيب عبدالكريم حسن بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة الهلال اليوم.

ويستضيف الهلال نظيره السد في إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
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