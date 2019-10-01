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حوادث

نجل شقيق الزوج نفذ الجريمة.. حل لغز مذبحة أبو النمرس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:09 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز المذبحة الأسرية بأبو النمرس حيث تبين أن نجل شقيق زوج المجني عليهم وراء ارتكاب الجريمة.

ونجح فريق البحث خلال عدة ساعات في حل اللغز وتحديد هوية الجاني وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليه.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور  علي جثتي سيدة وابنتها ونجلها الأخر مصابا بقرية زاوية ابو مسلم بابو النمرس، انتقلت علي الفور قوة أمنية وبالفحص تبين ذبح المجني عليهما وإصابة الطفل اصابات خطيرة.

أفادت التحريات الأولية بقيادة العقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان اهالي القرية عثىوا علي الطفل ساقطا من اعلي السطح بجوار المنزل فحاولوا استدعاء والدته لاخبارها بإصابته، إلا أن أحدا من المنزل لم يجبهم، وأضافت التحريات أن الأهالي دخلوا إلى المنزل ليعثروا علي جثة الأم وابنتها غارقين في دمائهما وقد تم ذبحهما.

تم إبلاغ قسم الشرطة ونقل الطفل المصاب الي المستشفي وقد دخل في غيبوبة بينما انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة لاجراء المعاينة وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.
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