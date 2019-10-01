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رياضة

شاهد.. تركي آل شيخ يهين أمير قطر بهذه الطريقة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:16 م
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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عمرو ابوبكر
فاز فريق الهلال السعودى على السد القطري في الدوحة بنتيجة 4-1 ليقترب من نهائي البطولة القارية عندما يتجدد لقاء الفريقين 22 أكتوبر الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

علق تركي آل شيخ على هزيمة السد بطريقة ساخرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بصورة مكتوب بداخلها نتيجة المباراة "4-" وأشار إلى الرقم 1 بصورة لأمير قطر. 

تغزل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في فريق الهلال السعودي، بعد اكتساحه ضيفه السد القطري برباعية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ووعد الفريق بمكافآت في حالة الفوز في النهائي.

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