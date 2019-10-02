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ديني

الهجر الجميل.. معناه والأصل فيه ومتي لا يجوز استخدامه.. الإفتاء توضح.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
الهجر الجميل ..معناه
الهجر الجميل ..معناه والأصل فيه ومتي لا يجوز استخدامه.. الإف
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القسم الديني
تطرق الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى معنى الهجر الجميل، وأن الأصل أن هجر الإنسان لأخيه المسلم إنما يُشرع للحاجة أو الضرورة الداعية إليه ويكون مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الحاجة تكون بعلم الشخص الهاجر بصلاح حال الشخص المهجور في حال هجره.

وأضاف "العجمي" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما معنى الهجر الجميل؟ أن الله ذكر الهجر الجميل في قوله تعالى: "واهجرهم هجرًا جميلًا"(10المزمل)،لافتًا إلى أن الهجر يؤتي ثماره عند استخدامه كوسيلة معاتبة وتأديب لشخص يحب الشخص الذي هجره، ولا يوجد طريقة أخرى غير الهجر.

وأوضح أن الهجر الجميل المقبول شرعًا لا يكون إلا بضوابط ، مشيرًا إلى أن منها: استخدامه عند الضرورة، ومع الشخص الذي يؤثر الهجر فيه وألا يؤدي الهجر إلى مشكلة أو منكر أو ضلالًا أكبر من الأمر الذي هُجر من أجله.

وحذر الشيخ عبدالله العجمي من اتخاذ الهجر كحل دائم لكل المشكلات ومع جميع الأشخاص لأنه كالدواء وكل بحسب حاله، منوهًا بأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عَنْه أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ, فَيُعْرِضُ هَذَا، ويُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وألمح أمين الفتوى إلى أن وصف الهجر بـ"الجميل" لأن الهاجر لا يقطع الصلة بينه وبين الشخص المهجور بالكلية، وألا يغلق الباب كاملًا بل يجعله مواربًا حتى يتسنى له الرجوع.
 
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