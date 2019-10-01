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رياضة

هل الزمالك فى خطر من ميدو قبل مباراة مصر المقاصة.. الأرقام تجيب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:45 م
ميدو
ميدو
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أحمد هاني
يستعد فريق الزمالك بقيادة الصربي "ميتشو" لمواجهة مصر المقاصة بقيادة "إبن الزمالك" ميدو الخميس المقبل في ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسيخوض المقاصة المباراة المقبلة، وهو مكتمل الصفوف، بعد عودة الظهير الأيسر محمد دسوقي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مباراة أسوان الماضية، والتي سيحتاج فيها "ميدو" لإثبات نفسه وتحقيق أول فوز كمدرب أمام الزمالك

وفيما يلي نعرض لكم إحصائيات ميدو أمام الزمالك "كمدرب".

ميدو التقى الزمالك في أربع مباريات، لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي لقاء، حيث سجل هدفين فقط، بينما استقبلت شباكه سبعة أهداف.

ولعب ميدو ضد الزمالك ثلاث مباريات وهو على رأس القيادة الفنية لفريق وادي دجلة، تعادل في الأولى بهدف لمثله، وخسر الثانية بهدفين مقابل هدف، وخسر الثالثة بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر للمرة الرابعة بهدف، وهو على رأس الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة.
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