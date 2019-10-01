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فن

بـ الأصفر.. سوزان نجم الدين بـ إطلالة جذابة في أحدث ظهور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:41 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
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محمد بدران
نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة سوزان نجم الدين وهى ترتدى فستانا أصفر جذاب ووضعت ميكب خفيفًا مع أحمر الشفاه وأسدلت شعرها على كتفيها.

وخطفت نجم الدين أنظار متابعيها وانهالت التعليقات "مساء الامل، نجمة مصر، مساء الجمال، مارلين مونرو، فستانك يجنن، الاصفر بيجنن عليكى".

يُذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

وجسدت سوزان نجم الدين من خلال المسلسل دور والدة حمادة هلال وتدعى صولا وهى أم متصابية .
بـ الأصفر.. سوزان نجم الدين بـ إطلالة جذابة في أحدث ظهور
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