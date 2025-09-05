الشوربجي: مصر تمتلك فرصا واعدة لزيادة الصادرات وتطوير صناعة الزبيب والكتان

ثمَّن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الطفرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية مؤخرا، والتي بلغت نحو 7 ملايين طن حتى الآن، بزيادة تجاوزت 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الشوربجي في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه إذا استمر هذا المعدل، فستتمكن مصر خلال عامين فقط من الوصول بحجم الصادرات الزراعية إلى 10 ملايين طن، مشددا على أن الدولة تعمل بجدية لتعزيز العوائد الاقتصادية من قطاعي الزراعة والصناعة، عبر زيادة الصادرات بما يسهم في سد الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي.

وأكد عضو البرلمان أهمية دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار الزراعي باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.

وأشار الشوربجي إلى أن مصر تملك فرصا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان، لافتا إلى أن الصناعة المحلية قادرة على المنافسة عالميا؛ إذا توافرت لها البنية الأساسية والدعم اللوجستي الكافي.

وأضاف عضو لجنة الزراعة أن صناعة الزبيب في مصر بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، قائلًا: "نحن نعمل منذ سنوات طويلة دون بنية أساسية متكاملة، هذه الصناعة بدأت مع رواد كبار سبقونا إليها منذ التوجه إلى الصحراء، وما زالت تملك آفاقا واسعة للنمو والتطور".