برلماني سابق: محاولات إثارة الفتن لن تغير موقف المصريين الشرفاء

أكد النائب البرلماني السابق محمد سليم على أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد، مؤكدًا أن الدم الوطني لا يزال حياً في نفوسهم، وأن أي محاولات لإثارة الفتن لن تغير موقف المصريين الشرفاء.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن القلة التي تهتف ضد مصر أمام السفارات مأجورة وضعيفة ولا تمثل الشعب المصري، مؤكدًا أن المصريين داخل وخارج البلاد ما زالوا شرفاء ومتمسكون بحب وطنهم الراسخ.

المصريين في الداخل والخارج

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الداخل والخارج، ويسعى دائمًا لحماية مصالحهم وتعزيز مكانتهم، مشيرًا إلى أن وحدة المصريين الوطنية لا تهتز أمام أي محاولات لإثارة الفتنة.