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فن

مي عمر تتعاقد مع سارة الطباخ لإدارة أعمالها الفنية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:09 م
سارة الطباخ ومى عمر
سارة الطباخ ومى عمر
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محمد نبيـل
تعاقدت الفنانة مي عمر مع الدكتورة سارة الطباخ لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة بعد صداقة طويلة بين الثنائي توجت بالعمل، ويدرس الثنائي عدد من السيناريوهات لاختيار أفضلها خلال الفترة القادمة.

مي أكدت عقب توقيعها علي العقد: أشعر بالسعادة لتوقيعي مع سارة الطباخ، وبيننا تفاهم كبير، وأعتقد أننا سنقدم أعمالا متميزة
أما سارة الطباخ تؤكد: مي نجمة متألقة وسعيدة بانضمامها إلى فريق العمل واعتبرها إضافة قوية جدا.

يذكر أن آخر أعمال مي المسلسل "ولد الغلابة" الذي قدمت فيه البطولة النسائية مع أحمد السقا وعرض في رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد أن تصدر قائمة المسلسلات الأعلي مشاهدة.

كما تألقت مى بإطلالات متميزة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى والذى اختتم قبل أيام.
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